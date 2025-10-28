Napoli maxi operazione antidroga dei Carabinieri | cinque arresti sequestrati oltre 100 chili di stupefacenti
Blitz all’alba nell’area metropolitana di Napoli: i Carabinieri del Nucleo Investigativo, su delega della Procura Distrettuale della Repubblica e della Direzione Distrettuale Antimafia, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di cinque persone accusate di far parte di un’organizzazione criminale dedita al traffico e allo spaccio di droga. Napoli, maxi operazione antidroga . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
