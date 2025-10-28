Napoli la scelta a sorpresa di Conte | McTominay fuori col Lecce ma non è infortunato
La notizia è arrivata a un’ora dal fischio d’inizio e ha sorpreso tutti: Scott McTominay non è tra i titolari di Lecce-Napoli. Un’esclusione pesante, che ha subito scatenato l’allarme tra i tifosi, memori dei recenti acciacchi dello scozzese. Ma la realtà, per fortuna, è un’altra. Non si tratta di un infortunio, ma di una precisa e strategica scelta di Antonio Conte, che ha deciso di proteggere uno dei suoi uomini più preziosi. McTominay Il Retroscena: perché McTominay non Gioca. Per capire la decisione del tecnico, bisogna riavvolgere il nastro. Contro l’Inter, McTominay ha stretto i denti, terminando la partita nonostante un piccolo problema muscolare. 🔗 Leggi su Napolissimo.it
