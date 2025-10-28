Napoli Inter spunta l’audio della Refcam di Mariani sul rigore contestato | quella frase ha fatto infuriare i tifosi nerazzurri! I dettagli
Napoli Inter, l’audio della Refcam di Mariani sul rigore fa discutere: emergono nuovi dettagli sull’episodio contestato Non si placano le polemiche arbitrali seguite a Napoli-Inter. A tre giorni dalla sfida del Maradona, il rigore concesso alla squadra di Antonio Conte nel primo tempo continua a far discutere e ad alimentare la rabbia dell’ambiente nerazzurro. L’episodio . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
ISTERIMO PIÙ CHE INTERISMO Dite a #Marotta e al mondo #Inter che #DiLorenzo non allarga la gamba per cercare il #rigore ma per difendere il pallone, avendone il possesso e sapendo di avere un avversario alle spalle. È calcio. #NapoliInter #Napoli #Int - X Vai su X