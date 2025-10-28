Napoli-Inter Rocchi | L' ingerenza del guardalinee Bindoni non mi è piaciuta non è rigore
«Il contatto Mkhitaryan-Di Lorenzo per noi non è rigore, dunque la decisione presa in Napoli-Inter non è corretta e presenta un grande problema procedurale». Lo ha.
"Non c'era rigore su Di Lorenzo" Durissimo il commento di Gianluca Rocchi a Open Var su Napoli-Inter.
ISTERIMO PIÙ CHE INTERISMO Dite a #Marotta e al mondo #Inter che #DiLorenzo non allarga la gamba per cercare il #rigore ma per difendere il pallone, avendone il possesso e sapendo di avere un avversario alle spalle. È calcio. #NapoliInter #Napoli #Int - X Vai su X
Napoli-Inter 3-1, Rocchi a Open Var: "Ingerenza dell'assistente, non era rigore su Di Lorenzo" - Il designatore Gianluca Rocchi parla del rigore concesso al Napoli nella gara di sabato vinta 3-
Rocchi durissimo su Napoli-Inter: "Su Di Lorenzo non è rigore, nasce con una procedura strana". Su Conceiçao: "Chiaro step on foot" - Il designatore arbitrale: "Non mi è piaciuta l'ingerenza dell'assistente".
Rocchi: "Il rigore del Napoli non c'era, l'ingerenza dell'assistente non mi è piaciuta" - In questi anni stiamo cercando di trasformare gli assistenti in piccoli ...