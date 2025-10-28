Napoli-Inter Rocchi | L' ingerenza del guardalinee Bindoni non mi è piaciuta non è rigore

Ilmattino.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Il contatto Mkhitaryan-Di Lorenzo per noi non è rigore, dunque la decisione presa in Napoli-Inter non è corretta e presenta un grande problema procedurale». Lo ha. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

napoli inter rocchi l ingerenza del guardalinee bindoni non mi 232 piaciuta non 232 rigore

© Ilmattino.it - Napoli-Inter, Rocchi: «L'ingerenza del guardalinee Bindoni non mi è piaciuta, non è rigore»

Altri contenuti sullo stesso argomento

napoli inter rocchi ingerenzaNapoli-Inter 3-1, Rocchi a Open Var: “Ingerenza dell’assistente, non era rigore su Di Lorenzo” - Il designatore Gianluca Rocchi parla del rigore concesso al Napoli nella gara di sabato vinta 3- Secondo msn.com

napoli inter rocchi ingerenzaRocchi durissimo su Napoli-Inter: “Su Di Lorenzo non è rigore, nasce con una procedura strana”. Su Conceiçao: “Chiaro step on foot” - Il designatore arbitrale: "Non mi è piaciuta l'ingerenza dell'assistente". Lo riporta ilfattoquotidiano.it

napoli inter rocchi ingerenzaRocchi: "Il rigore del Napoli non c'era, l'ingerenza dell'assistente non mi è piaciuta" - In questi anni stiamo cercando di trasformare gli assistenti in piccoli ... Scrive sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Napoli Inter Rocchi Ingerenza