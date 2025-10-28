Napoli-Inter e Lazio-Juve ecco gli audio Var Rocchi ammette gli errori
Il designatore degli arbitri non ha digerito l’ingerenza dell’assistente Bindoni sul rigore dato a Di Lorenzo “Episodio molto particolare, il grande problema è stato procedurale”. Così Gianluca Rocchi, designatore arbitrale, ha commentato il rigore concesso per il contatto tra Mkhitaryan e Di Lorenzo in Napoli-Inter. “L’arbitro può non aver visto e lo comunica più al Var che all’assistente, da quello che ho capito parlando con Maurizio (Mariani). Agli assistenti ho chiesto io di trasformarsi in piccoli arbitri perché con l’avvento del Var il loro lavoro sul fuorigioco è diminuito”. Il rigore di Mkhitaryan su Di Lorenzo (foto Ansa) – Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
