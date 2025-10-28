Napoli-Inter 3-1 Rocchi | Ingerenza dell’assistente non era rigore su Di Lorenzo
Il designatore Gianluca Rocchi parla del rigore concesso al Napoli nella gara di sabato vinta 3-1 dai partenopei contro l’Inter al Maradona. “Episodio particolare, Il grande problema è procedurale. Agli assistenti abbiamo cercato di fare fare un percorso in questi anni, su scelta anche mia, per trasformarli in piccoli arbitri, in supporto tecnico, ma non mi è piaciuta per niente l’ingerenza di Bindoni che va oltre quello che gli abbiamo chiesto di fare, ovvero intervenire su cose al 100% chiare di competenza loro”, ha detto l’ex arbitro, ospite di Dazn per ‘Open Var’ nel quale vengono riproposte le immagini dell’episodio del penalty concesso per il contatto Mkhitaryan-Di Lorenzo ( e poi trasformato da De Bruyne) e gli audio tra l’arbitro Mariani, l’assistente Bindoni che segnala il contatto e la Sala Var secondo cui, chi è dietro il monitor fa sapere al direttore di gara che Di Lorenzo “non allarga la gamba per guadagnare uno spazio che non è del pallone ma la allarga per la protezione del pallone”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
