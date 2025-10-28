Napoli in manette banda di rapinatori | replicano chiavi di case e negozi tramite intelligenza artificiale

Cinque uomini, di età compresa tra i 56 e i 73 anni, sono stati arrestati ieri a Napoli dalla Polizia di Stato per associazione a delinquere finalizzata a reati contro il patrimonio, tra cui rapine a mano armata, furti in abitazioni e sequestro di persona aggravato. Napoli, in manette banda di rapinatori: replicano chiavi di . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Napoli, in manette banda di rapinatori: replicano chiavi di case e negozi tramite intelligenza artificiale

