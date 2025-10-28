Napoli in emergenza Conte lancia Lang dal 1' | le probabili formazioni di Lecce-Napoli

Gazzetta.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la vittoria contro l'Inter, Antonio Conte non può sbagliare. Nella sua Lecce, l'allenatore azzurro schiera dal 1' Noa Lang (per la prima volta in stagione). In attacco, dopo aver provato Neres contro i nerazzurri, ritorna Lucca. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

napoli in emergenza conte lancia lang dal 1 le probabili formazioni di lecce napoli

© Gazzetta.it - Napoli in emergenza, Conte lancia Lang dal 1': le probabili formazioni di Lecce-Napoli

Scopri altri approfondimenti

napoli emergenza conte lanciaNapoli, Conte rivoluziona tutto in vista della gara contro l’Inter? La situazione - Napoli, Conte prepara la rivoluzione tattica per sfidare l’Inter: emergenza infortuni e nuovo modulo Il Napoli si avvicina al big match contro l’Inter in un momento particolarmente complicato, segnato ... Riporta calcionews24.com

napoli emergenza conte lanciaA dicembre può scattare l'emergenza a centrocampo: Conte perderà un altro big - Non solo De Bruyne, che rischia un lungo stop: il Napoli può arrivare molto corto in mezzo al campo da inizio dicembre in avanti, quando Conte perderà anche un altro faro come ... Si legge su tuttonapoli.net

napoli emergenza conte lanciaConte, un altro miracolo! Repubblica: "Trasformata emergenza in risorsa con una mossa" - Il Napoli risponde da grande squadra e, dopo la pesante sconfitta di Eindhoven, travolge l’Inter per 3- Come scrive tuttonapoli.net

Cerca Video su questo argomento: Napoli Emergenza Conte Lancia