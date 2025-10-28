Napoli essenziale | Anguissa segna ancora Milinkovic-Savic para un rigore Lecce battuto 1-0

Fanpage.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Lecce il Napoli pure quest'anno vince per 1-0. Anguissa segna il gol decisivo al 69', in precedenza Milinkovic-Savic ha parato un rigore a Camarda. 🔗 Leggi su Fanpage.it

