Napoli dopo settimane horror un sospiro di sollievo | Stanislav Lobotka pronto al rientro?
La vittoria contro il Lecce ha portato entusiasmo e tre punti preziosi in casa Napoli, ma non è l’unica buona notizia per Antonio Conte. Oltre al successo in campionato, infatti, arriva anche un aggiornamento importante sul fronte infermeria: Stanislav Lobotka è ormai vicino al rientro. Il centrocampista slovacco, fermo da alcune settimane per un problema . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it
#Napoli - 38enne fermato dalla Polizia di Stato dopo aver chiesto 2000 euro per restituire oggetti sacri rubati #Cronaca #PoliziaDiStato #PiazzaGaribaldi #Estorsione #Furto #NanoTV - facebook.com Vai su Facebook
Al di là della sconfitta con il #Napoli, in una gara che, dopo un ottimo inizio dei nerazzurri, che avevano il controllo e gestivano l’ampiezza, è girata sugli episodi- due pali, #Bastoni e #Dumfries, due gol falliti da #Lautaro ( il primo, clamoroso, al 14’) e un rigore - X Vai su X
Il Napoli perde, cosa è accaduto negli spogliatoi. Buongiorno non si dà pace - E la doppietta di Scott McTominay non rende meno amara la sconfitta, anzi. Riporta msn.com
Napoli, confermato l’infortunio muscolare per Lobotka: stop di 3/4 settimane - Arrivano conferme sullo stop per il centrocampista del Napoli: infortunio muscolare per lo slovacco uscito al 44' contro il Genoa. Secondo gianlucadimarzio.com