Napoli De Bruyne si opera e per Lukaku il rientro è più vicino | gli ultimi aggiornamenti
Kevin De Bruyne si opererà in Belgio per la lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia destra rimediata nel corso del match contro l'Inter. Ad annunciarlo è stato, ai microfoni di Dazn, il dirigente del Napoli Gabriele Oriali, che ha anche anticipato la notizia del ritorno in Italia.
De Bruyne dopo Napoli-Sporting: "Nessun problema con Conte. Io voglio vincere"
