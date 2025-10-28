Napoli De Bruyne ha scelto di operarsi | stop di tre o quattro mesi
Una notizia che scuote il mondo del calcio e lascia il Napoli senza il suo faro in mezzo al campo. Kevin De Bruyne domani sarà sottoposto a un intervento chirurgico ad Anversa, in Belgio, per ridurre la lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia destra, riportata durante la sfida contro l’Inter. Secondo le prime stime, il recupero richiederà almeno quattro mesi. Un duro colpo per Conte e per i tifosi azzurri. Il 34enne centrocampista belga si era fermato sabato scorso subito dopo aver trasformato il rigore che aveva portato in vantaggio il Napoli. Le immagini della sua uscita dal campo, sostenuto da due massaggiatori e con le stampelle a bordo campo, avevano già fatto presagire un infortunio serio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Kevin De Bruyne si opererà in Belgio per la lesione al bicipite femorale della coscia destra che ha subito sabato nel match contro l'Inter. Il 34enne centrocampista del Napoli resterà fuori dai campi per almeno quattro mesi. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Allegri stakanovista ? Napoli, De Bruyne è il più veloce ? Inter, primo premio: Chivu batte Inzaghi ? Juve, la difesa a lezione da Tudor Gasperini e Friedkin, vertice di mercato La prima pagina di mercoledì 8 ottobre ? #CorrieredelloSport - X Vai su X
Napoli, De Bruyne ha scelto di operarsi: stop di tre o quattro mesi - Una notizia che scuote il mondo del calcio e lascia il Napoli senza il suo faro in mezzo al campo. Scrive thesocialpost.it
Pagina 2 | De Bruyne e la scelta sull'operazione. Il centrocampista ha un obiettivo da centrare - Lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia destra per il campione belga: starà fuori 3- Come scrive corrieredellosport.it
Infortunio De Bruyne, Oriali prima di Lecce-Napoli: «Kevin si opera domani, almeno 3/4 mesi fuori» - Napoli, è intervenuto ai microfoni di Dazn Lele Oriali. Segnala msn.com