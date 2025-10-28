Napoli De Bruyne ha scelto di operarsi | stop di tre o quattro mesi

Una notizia che scuote il mondo del calcio e lascia il Napoli senza il suo faro in mezzo al campo. Kevin De Bruyne domani sarà sottoposto a un intervento chirurgico ad Anversa, in Belgio, per ridurre la lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia destra, riportata durante la sfida contro l’Inter. Secondo le prime stime, il recupero richiederà almeno quattro mesi. Un duro colpo per Conte e per i tifosi azzurri. Il 34enne centrocampista belga si era fermato sabato scorso subito dopo aver trasformato il rigore che aveva portato in vantaggio il Napoli. Le immagini della sua uscita dal campo, sostenuto da due massaggiatori e con le stampelle a bordo campo, avevano già fatto presagire un infortunio serio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

