Napoli Conte | De Bruyne out? Qualcuno osa dire che può essere un vantaggio! Lamente? Non siamo scemi…
Antonio Conte, allenatore del Napoli, è intervenuto dalla sala conferenze del Via del Mare per rispondere alle domande dei giornalisti sulla partita disputata contro il Lecce. Queste le sue parole: Soddisfatto della partita? E sui segnali dei nuovi? “Sapevo che non sarebbe stata una partita semplice. Il Lecce è una buona squadra, giocare in casa loro non è mai una passeggiata di salute. Giocare dopo una partita che ci ha portato via energie fisiche e nervose non era facile. Non dimentichiamo i risultati prima dell’Inter, le sconfitte con Torino e PSV. Siamo stati bravi a reggere botta, a fare una partita gagliarda, di spirito. 🔗 Leggi su Parlami.eu
Leggi anche questi approfondimenti
Formazioni Lecce-Napoli: Conte rilancia Lucca, McTominay in panchina, fiducia a Elmas - X Vai su X
Antonio Conte ha detto sì al Napoli e ha rifiutato garbatamente il corteggiamento di Milan e Juventus - facebook.com Vai su Facebook
Conte e il ko di De Bruyne: “Mi arrendo, una roba da Oscar. Ne sento di tutti i colori” - Il tecnico del Napoli ha parlato al termine della vittoria conquistata al 'Via del Mare' contro il Lecce di Di Francesco, togliendosi più di un sassolino dalle ... Da tuttosport.com
Conte in conferenza: "De Bruyne out è un vantaggio? Chi l'ha detto è da Oscar! Lamentele? Non siamo scemi..." - Antonio Conte, allenatore del Napoli, interverrà dalla sala conferenze del Via del Mare per rispondere alle domande della stampa sulla partita contro il Lecce. Lo riporta tuttonapoli.net
Lecce-Napoli: le formazioni ufficiali. Lang, Lucca ed Elmas, le scelte di Conte - Senza l’infortunato De Bruyne il tecnico salentino torna al passato e rispolvera il 4- Secondo sport.virgilio.it