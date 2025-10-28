Napoli Conte cambia contro il Lecce | due nomi a sorpresa dal 1’
Sarà la squadra di Conte, ad oggi prima in classifica al pari della Roma, ad aprire questo turno infrasettimanale. La nona giornata di serie A inizia con Lecce-Napoli. La squadra di Di Francesco in cerca di punti per tenere lontana la ‘zona calda’, i partenopei cercano l’allungo sulla Roma e privi di KDB, mister Conte dovrà cambiare qualcosa nell’assetto tattico per la sfida al Via del Mare. Le possibili scelte di mister Conte. Non ci sarà Kevin De Bruyne, così come Lobotka, ancora acciaccato Rasmus Hojlund e rimane in dubbio anche Neres. Le scelte di Conte sono quasi obbligate. Con Milinkovic tra i pali, la difesa a quattro sarà composta da capitan Di Lorenzo, Beukema e Buongiorno che rimane però in ballottaggio con Juan Jesus. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
