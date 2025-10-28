Napoli coltellate e morsi al compagno | in carcere una 47enne

(Adnkronos) – Prima due coltellate al fianco, poi un morso sulla spalla. Per finire il lancio di un mobiletto del salone e di una bottiglia di vetro. Per questo una 47enne è stata arrestata dai carabinieri in provincia di Napoli. La violenta aggressione è avvenuta ad Arzano. Al culmine di una lite, la donna avrebbe . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Altre letture consigliate

#Cronaca Codice rosso- 36enne accoltellato in provincia di Napoli - facebook.com Vai su Facebook

Follia in casa ad Arzano: prende a morsi e coltellate il compagno, poi gli tira addosso un mobile - La donna verrà arrestata mentre la vittima, già ai domiciliari, è stata medicata sul posto ... Da internapoli.it

Accoltella e morde in compagno, 47enne arrestata nel Napoletano - Maltrattamenti e percosse ai danni del compagno agli arresti domiciliari: è quanto i carabinieri di Arzano, comune dell'hinterland a nord di Napoli, contestano a una donna di 47 anni che ha accoltella ... Secondo ansa.it

Litiga col compagno, lo pugnala due volte, gli morde il collo e gli lancia una cassettiera: arrestata nel Napoletano - Arrestata 47enne per aggressione al compagno. Secondo fanpage.it