Napoli Cassano esalta Conte | È troppo più forte degli altri avete visto la genialità su Juan Jesus?

Antonio Cassano ha commentato la vittoria del Napoli contro l’ Inter con parole nette durante la trasmissione ‘Viva El Futbol’: “ Conte geniale”. Secondo l’ex Milan la partita è stata decisa specialmente da un cambio di posizione di Juan Jesus. Il tecnico Antonio Conte avrebbe così ribaltato gli equilibri tattici, complicando la gara dell’Inter. La mossa tattica su Juan Jesus. Il fulcro dell’analisi di Cassano è la modifica di posizione di Juan Jesus: “Conte ha fatto un’altra genialata, ha fatto giocare due mancini in difesa: Buongiorno a sinistra e Juan Jesus a destra. Il brasiliano è un mancino naturale, viene spesso bistrattato ma ha fatto una partita meravigliosa da centrale di destra”. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, Cassano esalta Conte: “È troppo più forte degli altri, avete visto la genialità su Juan Jesus?”

