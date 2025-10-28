Napoli arrivano 50 nuovi autisti per i bus Anm | entro Natale Linea 6 fino a sera
Assunzioni Anm a tempo indeterminato dopo lo scorrimento della graduatoria: più corse su gomma e metro 6 pronta ad ampliare l’orario di esercizio. A Napoli arrivano rinforzi per il trasporto pubblico locale. Il Consiglio di amministrazione di Anm ha approvato lo scorrimento della graduatoria degli idonei del concorso per autisti, con l’assunzione a tempo indeterminato . 🔗 Leggi su 2anews.it
Approfondisci con queste news
IL #TORO VINCE ANCORA Dopo il successo con il #Napoli arrivano altri tre punti tra le mura di casa. Vittoria al cardiopalma contro gli amici genoani per i granata, con una rimonta firmata al novantesimo da #Maripan. Grinta e cuore le parole chiave di qu - facebook.com Vai su Facebook
Le armi a scuola, a Napoli arrivano i metal detector https://ilsole24ore.com/art/le-armi-scuola-napoli-arrivano-metal-detector-AHsuBUGD?utm_term=Autofeed&utm_medium=TWSole24Ore&utm_source=Twitter#Echobox=1760989223… - X Vai su X
A Napoli assunzioni di 50 autisti di bus Anm, entro Natale anche la metro Linea 6 fino a sera - Approvato lo scorrimento della graduatoria degli idonei del concorso per autisti di Anm: saranno assunti a tempo indeterminato ... Si legge su fanpage.it