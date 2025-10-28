Napoli arrivano 50 nuovi autisti per i bus Anm | entro Natale Linea 6 fino a sera

Assunzioni Anm a tempo indeterminato dopo lo scorrimento della graduatoria: più corse su gomma e metro 6 pronta ad ampliare l’orario di esercizio. A Napoli arrivano rinforzi per il trasporto pubblico locale. Il Consiglio di amministrazione di Anm ha approvato lo scorrimento della graduatoria degli idonei del concorso per autisti, con l’assunzione a tempo indeterminato . 🔗 Leggi su 2anews.it

napoli arrivano 50 nuoviA Napoli assunzioni di 50 autisti di bus Anm, entro Natale anche la metro Linea 6 fino a sera - Approvato lo scorrimento della graduatoria degli idonei del concorso per autisti di Anm: saranno assunti a tempo indeterminato ... Si legge su fanpage.it

