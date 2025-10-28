Napoli arrestata la banda del software | duplicavano le chiavi dalle foto per rapinare case e negozi

NAPOLI, 28 OTTOBRE 2025 – Cinque persone sono state arrestate dalla Polizia di Stato a Napoli con l’accusa di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di rapine a mano armata, furti in abitazione e sequestro di persona aggravato. Gli arrestati, di età compresa tra 56 e 73 anni, facevano parte di una banda specializzata in colpi contro esercizi commerciali e abitazioni. Durante un assalto a un supermercato della zona Materdei, avvenuto il 16 marzo scorso, i rapinatori avevano preso in ostaggio i dipendenti, legandoli con del nastro isolante e costringendoli a trasportare una cassaforte dal primo piano fino all’auto utilizzata per la fuga. 🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - Napoli, arrestata la “banda del software”: duplicavano le chiavi dalle foto per rapinare case e negozi

