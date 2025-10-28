Napoli allarme De Bruyne | operazione in Belgio starà fuori almeno 3-5 mesi

Il centrocampista azzurro sarà operato domani ad Anversa per la rottura del bicipite femorale destro. Previsto uno stop lungo: rischia quasi metà stagione e diversi big match tra Serie A, Champions e Supercoppa. La notizia era nell'aria, ora è arrivata la conferma: Kevin De Bruyne dovrà operarsi. Il centrocampista del Napoli, infortunatosi nel match contro l'Inter, è rientrato in Belgio e domani sarà sottoposto a intervento chirurgico ad Anversa presso l'ospedale AZ Monica di Deurne.

