Napoli al Pansini è polemica preside-collettivo studenti sull’occupazione
Tempo di lettura: 3 minuti Scuola occupata, al Liceo classico Pansini è polemica tra preside e collettivo studentesco. Un botta e risposta aperto dalla dirigente scolastica, Albina Arpaia. In una lettera alla comunità educante del Pansini (docenti, genitori, studenti, personale Ata), datata 25 ottobre, la preside chiedeva le intenzioni di chi continua la protesta. Gli occupanti erano accusati di bloccare gli accessi in modo arbitrario, e perfino di incoerenza. Arpaia si riferiva a precedenti dichiarazioni, riportate sulla stampa cittadina. Dai collettivi studenteschi napoletani erano giunte rassicurazioni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
