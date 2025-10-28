Napoli 80enne preso a bastonate senza motivo mentre portava a spasso il cane

Un episodio di violenza inaudita ha sconvolto il Rione Luzzatti di Gianturco, in Via Vesuvio, a Napoli. Domenica sera, un uomo di quasi 80 anni è stato vigliaccamente aggredito alle spalle mentre portava a spasso il proprio cane. L’autore del gesto sarebbe un extracomunitario armato di bastone, che avrebbe colpito l’anziano senza alcun motivo apparente, . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Napoli, 80enne preso a bastonate senza motivo mentre portava a spasso il cane

