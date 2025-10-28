Nantes-Monaco mercoledì 29 ottobre 2025 ore 21 | 05 | formazioni quote pronostici

Infobetting.com | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Primo turno infrasettimanale della stagione di Ligue1 e il Monaco di Pocognoli è di scena sul campo del Nantes.  I canarini vengono dal colpaccio sul campo del Paris FC, una vittoria arrivata nel primo tempo e grazie anche al gol in apertura di El Arabi, attaccante che continua a segnare con continuità nonostante la carta d’identità scriva 38 primavere. Gli asemists vengono dalla sudatissima vittoria interna contro . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

nantes monaco mercoled236 29 ottobre 2025 ore 21 05 formazioni quote pronostici

© Infobetting.com - Nantes-Monaco (mercoledì 29 ottobre 2025 ore 21:05): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche questi approfondimenti

nantes monaco mercoled236 29Pronostico Nantes vs Monaco – 29 Ottobre 2025 - Monaco accende l’interesse della Ligue 1 in programma il 29 Ottobre 2025 alle 21:05 allo Stadio de la Beaujoire. Segnala news-sports.it

nantes monaco mercoled236 29Pronostico Nantes-Monaco 29 Ottobre 2025: 10ª Giornata di Ligue 1 - Scontro di Ligue 1 tra Nantes e Monaco il 29 ottobre 2025 alle 21:05: analisi, pronostico e quote in primo piano, con il Nantes in crisi affronta un Monaco in cerca di riscatto; scopri tutti i dettagl ... Riporta bottadiculo.it

Cerca Video su questo argomento: Nantes Monaco Mercoled236 29