Nainggolan rivela | Inter? Vi svelo un retroscena sul mio addio Lautaro o Icardi? Ecco chi preferisco tra i due

Inter News 24 Nainggolan, ex centrocampista dell’Inter, ha partecipato come ospite al podcast di Jan Vertonghen. Nell’articolo le sue parole. Ospite al nuovissimo podcast Take a seat del vecchio compagno Jan Vertonghen, Radja Nainggolan ha parlato della sua esperienza all’Inter e dei compagni che più l’hanno stupito. Di seguito, le dichiarazioni dell’ex centrocampista nerazzurro, di nazionalità belga: ROBERTO MARTINEZ – « Mi ha scaricato senza motivo. Le sue ragioni per me rimangono una stronzata. Perché, secondo me, non è un esperto di calcio ed è un pessimo allenatore. Chi dice di essere un buon allenatore non sa niente di calcio. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Nainggolan rivela: «Inter? Vi svelo un retroscena sul mio addio. Lautaro o Icardi? Ecco chi preferisco tra i due»

