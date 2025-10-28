Naim Byar campione del mondo U20 | La vittoria con il Marocco? Incredibile Al Foggia per crescere

Il centrocampista del Foggia, fresco campione del mondo: "In finale abbiamo dato tutto. Il Bologna mi ha notato e mi ha portato in Italia. Ho scelto la Serie C per mettermi per mettermi alla prova". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

naim byar campione mondoNaim Byar, campione del mondo U20: "La vittoria con il Marocco? Incredibile. Al Foggia per crescere" - Il centrocampista del Foggia, fresco campione del mondo: "In finale abbiamo dato tutto. Da msn.com

CAMPIONE Foggia celebra Byar: campione del mondo Under 20 con il Marocco - Il centrocampista del Foggia ha disputato da titolare l’intera finale, laureandosi campione del mondo con il Marocco ... Segnala statoquotidiano.it

naim byar campione mondoIl rossonero Byar campione del mondo under 20 con il Marocco - Il centrocampista tra i protagonisti della formazione nordafricana che nella notte ha superato in finale l'Argentina ... Scrive foggiatoday.it

