Musk lancia l’anti-Wikipedia | si chiama Grokipedia e promette di dire tutta la verità e nient’altro che la verità

Elon Musk ha lanciato una nuova enciclopedia online chiamata “Grokipedia”, attraverso la sua azienda xAi. Il motivo? Secondo lui Wikipedia è troppo di parte, in particolare è orientata verso sinistra. La versione 0.1, che è disponibile da lunedì sera, conteneva già più di 885.000 definizioni rispetto agli oltre 7 milioni in inglese di Wikipedia. In un messaggio pubblicato su X, Musk ha garantito l’arrivo imminente della versione 1.0 che sarebbe “dieci volte migliore” della 0.1, che a sua volta è già “migliore di Wikipedia, a mio parere”. Una settimana fa, il businessman sudafricano naturalizzato statunitense aveva scelto di posticipare di qualche giorno l’uscita di Grokipedia, annunciata a fine settembre. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

