Musk lancia Grokipedia l’alternativa a Wikipedia con contenuti generati dall’Ai

(Adnkronos) – Elon Musk e la sua azienda xAi lanciano Grokipedia, la sua ‘alternativa’ all’enciclopedia online Wikipedia che considera troppo di parte e in particolare orientata a sinistra. La versione 0.1 che è stata lanciata lunedì sera conteneva già più di 885.000 definizioni rispetto agli oltre 7 milioni in inglese di Wikipedia. In un messaggio . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Musk lancia Grokipedia, l’alternativa a Wikipedia con contenuti generati dall’Ai

Altre letture consigliate

Elon Musk vuole lanciare il suo servizio di robotaxi in California, in maniera completamente gratuita in questa fase iniziale. - facebook.com Vai su Facebook

Missioni sulla Luna, #Nasa lancia gare d'appalto dopo i ritardi di #SpaceX di Elon Musk - X Vai su X

Musk lancia Grokipedia, l'alternativa a Wikipedia con contenuti generati dall'Ai - Elon Musk e la sua azienda xAi lanciano Grokipedia, la sua 'alternativa' all'enciclopedia online Wikipedia che considera troppo di parte e in particolare orientata a sinistra. Scrive adnkronos.com

Elon Musk sfida Wikipedia e lancia Grokipedia, la prima enciclopedia AI - Elon Musk ha lanciato la sua Grokipedia, l’enciclopedia online scritta da Grok che punta a diventare un’alternativa “imparziale” e “indipendente” a Wikipedia ... Secondo libero.it

Musk lancia Grokipedia come rivale di Wikipedia: sito in crash al debutto dopo poche ore - L'azienda di intelligenza artificiale di Elon Musk, xAI, ha lanciato la sua prima versione di Grokipedia, un'enciclopedia generata dall'intelligenza ... Segnala lapresse.it