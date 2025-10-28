Musk lancia Grokipedia | cos’è e come funziona

«Un passo necessario verso l’obiettivo di comprendere l’Universo». Così, a fine settembre, Elon Musk anticipava Grokipedia, la sua personale risposta a Wikipedia – o «Wokipedia» come in più occasioni l’ha definita, accusandola di essere troppo di parte – scritta e realizzata interamente dall’ IA di Grok. A distanza di un mese, l’enciclopedia online del patron di Tesla e X è realtà. Tutti gli utenti possono accedere in forma totalmente gratuita alla versione 0.1, che conta al momento del lancio poco meno di 900 mila voci generate solo dal chatbot di intelligenza artificiale di xAI. Poche, rispetto alle 7 milioni di Wikipedia, ma sufficienti a definire le caratteristiche della piattaforma e a mettere in risalto le prime perplessità. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Musk lancia Grokipedia: cos’è e come funziona

