Musk lancia Grokipedia come rivale di Wikipedia | sito in crash al debutto dopo poche ore

L’azienda di intelligenza artificiale di Elon Musk, xAI, ha lanciato la sua prima versione di Grokipedia, un’ enciclopedia generata dall’intelligenza artificiale con l’intento di competere con Wikipedia. “La versione 0.1 di Grokipedia.com è ora disponibile”, ha annunciato Musk in un post su X, “la versione 1.0 sarà 10 volte migliore, ma anche la 0.1 è già migliore di Wikipedia, secondo me”. https:t.coop5s4ZiSwh version 0.1 is now live. Version 1.0 will be 10X better, but even at 0.1 it’s better than Wikipedia imo. — Elon Musk (@elonmusk) October 28, 2025 L’enciclopedia basata sull’intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

