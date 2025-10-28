Musk chiede mille miliardi a Tesla per non lasciare l’azienda Il Cda favorevole | Soci non meritano futuro senza Elon
Un bonus da mille miliardi, cifra tonda. È la poco sobria richiesta di Elon Musk agli azionisti di Tesla, in vista dell’assemblea dei soci del prossimo 7 novembre. Altrimenti il vulcanico imprenditore se ne andrà dall’azienda: è la minaccia consegnata alla presidente del gruppo Robyn Denholm. Dunque la dirigente ha scritto un appello direttamente per i soci: “Se non riusciamo a motivare Elon con un pacchetto retributivo equo rischiamo che lasci la sua posizione di vertice e Tesla potrebbe perdere il suo tempo, il suo talento e la sua visione che sono state essenziali a ottenere ritorni per gli azionisti eccellenti”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Tesla non ci sta: chiede di ripristinare il maxi stipendio di Elon Musk da 56 miliardi - X Vai su X
Elon #Musk ha ammesso senza mezzi termini: “Se disattivo Starlink, il fronte ucraino crolla”. Ha attaccato il ministro degli Esteri polacco, ha parlato di un’uscita degli USA dalla NATO e ha messo in discussione l’intera sicurezza europea. Il governo Meloni n - facebook.com Vai su Facebook
Elon Musk vuole mille miliardi da Tesla per non andarsene: la lettera ai soci e l'"esercito dei robot" - Elon Musk ha imposto un aut aut agli azionisti di Tesla che il 6 novembre 2025 devono votare un nuovo pacchetto retributivo dell’imprenditore ... Si legge su virgilio.it
Presidente di Tesla, 'senza i mille miliardi Musk se ne andrà' - La presidente del consiglio di amministrazione di Tesla ha esortato gli azionisti ad approvare il mega pacchetto retributivo da mille miliardi di dollari proposto dall'azienda per Elon Musk, avvertend ... Scrive ansa.it
«Mille miliardi o me ne vado», Musk mette Tesla con le spalle al muro: la battaglia in assemblea sul maxi premio - La presidente Denholm scrive agli azionisti in vista dell’assemblea del 6 novembre: «Diamo a Musk un bonus da 1. Da msn.com