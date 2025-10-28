Musk chiede mille miliardi a Tesla per non lasciare l’azienda Il Cda favorevole | Soci non meritano futuro senza Elon

Un bonus da mille miliardi, cifra tonda. È la poco sobria richiesta di Elon Musk agli azionisti di Tesla, in vista dell’assemblea dei soci del prossimo 7 novembre. Altrimenti il vulcanico imprenditore se ne andrà dall’azienda: è la minaccia consegnata alla presidente del gruppo Robyn Denholm. Dunque la dirigente ha scritto un appello direttamente per i soci: “Se non riusciamo a motivare Elon con un pacchetto retributivo equo rischiamo che lasci la sua posizione di vertice e Tesla potrebbe perdere il suo tempo, il suo talento e la sua visione che sono state essenziali a ottenere ritorni per gli azionisti eccellenti”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

