Musica sacra a Napoli nella IV edizione del Festival omaggio a Scarlatti a 300 anni dalla morte

“Arrivare alla quarta edizione è una cosa bella per noi perché abbiamo visto un grande riscontro di pubblico”. Lo ha detto Luigi Grima, direttore artistico dell’associazione Discantus, a margine della presentazione, nella cappella del tesoro di San Gennaro, del Napoli Musica Sacra festival da lui ideato. La quarta edizione della rassegna, in programma dal 4 al 29 novembre in ricordo del maestro Mariano Patti, prevede otto concerti ad ingresso libero nel segno del barocco in alcune delle più belle chiese cittadine. Il NapoliMusica Sacra Festival 2025 è organizzato dall’associazione Discantus ed è promosso con il sostegno dell’assessorato comunale al Turismo e alle Attività produttive nell’ambito della rassegna “Vedi NapoliSacra e Misteriosa” in collaborazione con l’Arcidiocesi di Napoli con il patrocinio del Dicastero per la Cultura e l’Educazione del Vaticano. 🔗 Leggi su Ildenaro.it