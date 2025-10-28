Musica sacra a Napoli nella IV edizione del Festival omaggio a Scarlatti a 300 anni dalla morte
“Arrivare alla quarta edizione è una cosa bella per noi perché abbiamo visto un grande riscontro di pubblico”. Lo ha detto Luigi Grima, direttore artistico dell’associazione Discantus, a margine della presentazione, nella cappella del tesoro di San Gennaro, del Napoli Musica Sacra festival da lui ideato. La quarta edizione della rassegna, in programma dal 4 al 29 novembre in ricordo del maestro Mariano Patti, prevede otto concerti ad ingresso libero nel segno del barocco in alcune delle più belle chiese cittadine. Il NapoliMusica Sacra Festival 2025 è organizzato dall’associazione Discantus ed è promosso con il sostegno dell’assessorato comunale al Turismo e alle Attività produttive nell’ambito della rassegna “Vedi NapoliSacra e Misteriosa” in collaborazione con l’Arcidiocesi di Napoli con il patrocinio del Dicastero per la Cultura e l’Educazione del Vaticano. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Prende il via la XII edizione del Festival di Musica Sacra nelle Basiliche del Celio! Siamo lieti di partecipare a questa splendida rassegna, che ogni anno fa risuonare di musica e spiritualità alcuni fra i luoghi più suggestivi di Roma. Qui il programma com - facebook.com Vai su Facebook
Uànema: festa degli altri vivi, al via a Napoli la IV edizione - Oltre 30 appuntamenti gratuiti tra concerti, reading, spettacoli e visite guidate animano per 4 giorni chiese, catacombe e spazi ipogei della città con la IV edizione di Uànema. Scrive 2anews.it
Ferragosto a Napoli, il concerto di musica sacra nella Reale Pontificia Basilica di San Giacomo degli Spagnoli per la celebrazione della Madonna Assunta - Ferragosto a Napoli, il concerto di musica sacra nella Reale Pontificia Basilica di San Giacomo degli Spagnoli per la celebrazione della Madonna Assunta (Video NeaPhoto, Renato Esposito) ... Come scrive ilmattino.it
Napoli capitale della musica sacra: al via la terza edizione del Festival ideato da Luigi Grima - Gioielli musicali della Scuola Napoletana dal XVI al XVIII secolo, ritrovati da studiosi, musicologi e musicisti negli scrigni di archivi e biblioteche storiche europee o partenopee - come quella dei ... Segnala ilmattino.it