Musica in Fabula | serata folk al Circolo della Stampa con gli Emian

Sabato 1° novembre al Circolo della Stampa di Avellino torna Musica in Fabula, la rassegna organizzata da Lupus in Fabula che unisce musica, narrazione e suggestione in un evento unico nel suo genere.Protagonisti della serata saranno Anna Cefalo ed Emilio A. Cozza, in arte Emian, il celebre duo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Scopri altri approfondimenti

Strambino in Festa! dal 24 al 26 ottobre Festa Patronale • Mostra Mercato • Strambino in Fabula • Fiera di Ottobre • Concorso di Scultura • Musica • Enogastronomia • Luna Park Comune di Strambino Città metropolitana di Torino Canavese Turismo C - facebook.com Vai su Facebook

Musica e contaminazioni sul palco: tre serate con il "Wow folk festival" - Musica e contaminazioni sul palco: tre serate con il "Wow folk festival" L’anteprima offerta dall’Onach, Orchestra nazionale di fisarmonicisti del Cile, e la conclusione del corso di balfolk lo scorso ... Scrive ilrestodelcarlino.it

La musica folk di Amanda Pascali conquista il Padiglione Italia - La sua musica è chiamata 'Immigrant American Folk', la sua voce ha conquistato il pubblico del Padiglione Italia di Expo 2025 Osaka, dove ha cantato per quattro giorni consecutivi riscuotendo ogni ... Scrive ansa.it

Una Grande Serata Futurista al Bloom. E mille sfumature di folk, rock e reggae - La musica meticcia che incrocia le strade del folk, del rock e del reggae, dando vita a una miscela di suoni trascinante e coinvolgente. Lo riporta ilgiorno.it