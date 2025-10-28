Musetti-Sonego Atp Parigi 2025 | a che ora e dove vederla in diretta

Sfida da non perdere per gli appassionati di tennis. Mercoledì 29 ottobre al secondo turno dell'Atp Masters 1000 di Parigi 2025 Lorenzo Musetti affronterà Lorenzo Sonego.Il derby azzurro per il toscano, numero 8 al mondo, arriva in piena corsa per la qualificazione alle Atp Finals, in programma a. 🔗 Leggi su Today.it

Approfondisci con queste news

Sonego vince all’esordio a Parigi: Korda ko Ora derby con Musetti #ATPParis #Sonego #Musetti #Tennis - X Vai su X

Le parole di Lorenzo Musetti, impegnato mercoledì nel derby contro Lorenzo Sonego a Parigi #SpazioTennis #tennis #Musetti - facebook.com Vai su Facebook

Musetti-Sonego all'Atp Parigi, dove vedere in tv e streaming - Reduce dalla semifinale a Vienna, il carrarino affronterà l'amico Lorenzo Sonego nel match di secondo turno. Si legge su sport.sky.it

Atp Parigi - L'orario del match di Sinner e del derby tra Musetti e Sonego - La sfida tra Musetti e Sonego è la quarta sul Court 1 e potrebbe cominciare verso le 17:00. Segnala tennisworlditalia.com

Pronostico Musetti-Sonego 29 ottobre 2025 - Analisi, quote, guida tv, statistiche e scommesse 2° turno ATP Master 1000 Parigi. Come scrive betitaliaweb.it