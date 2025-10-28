Museo delle storie il racconto di Bergamo ora è online

NOVITÀ. Il portale web dell’archivio mette a disposizione documenti e fotografie di varie collezioni offrendo uno spaccato del passato della città. La direttrice Frigeni: un passo per valorizzare e restituire il nostro patrimonio. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Museo delle storie, il racconto di Bergamo ora è online

News recenti che potrebbero piacerti

Cornamuse e storie al Museo Strumenti Musicali il 31 ottobre - facebook.com Vai su Facebook

Museo delle storie, il racconto di Bergamo ora è online - Il portale web dell’archivio mette a disposizione documenti e fotografie di varie collezioni offrendo uno spaccato del passato. Come scrive ecodibergamo.it

Bergamo, Museo delle Storie: documenti, cartografia e foto nell’Archivio web - Il progetto è nato in partenariato con il Comune e Siad Fondazione Sestini. Da bergamo.corriere.it

Svolta digitale del Museo delle storie: un portale per rendere accessibile il patrimonio della città - Un portale che tutela la memoria storica, ma diventa anche occasione di crescita e inclusione, creando opportunità per le nuove generazioni ... Scrive bergamonews.it