Musei in rete | la Toscana conferma il sostegno con 750mila euro

La Regione Toscana conferma anche per il 2025 il proprio impegno a sostegno dei Sistemi museali, destinando 750.000 euro alle attività dei musei in rete tra quest'anno e aprile 2026. L'iniziativa mira a promuovere la valorizzazione e la crescita condivisa delle strutture culturali, piccole e grandi, in tutto il territorio regionale. "Investire nei musei significa investire nella coesione dei territori, nella formazione, nella ricerca e nell'identità della Toscana", ha dichiarato il presidente della Regione, Eugenio Giani. "I musei non sono solo custodi del patrimonio, ma luoghi di relazione e partecipazione.