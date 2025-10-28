Muscarà | Forestali senza stipendio la Regione è sorda Domani in piazza il grido di dignità dei lavoratori
Tempo di lettura: 2 minuti “La Regione Campania continua a restare in silenzio di fronte a una situazione ormai insostenibile. Operai forestali non percepiscono lo stipendio da mesi, e oggi scendono in piazza per rivendicare il diritto alla dignità e al lavoro.” Così la consigliera Marì Muscarà, indipendente del Consiglio Regionale della Campania e candidata con Sud Protagonista, che rilancia l’appello e il presidio organizzato dal S.I.F.U.S. CON.F.A.L.I. davanti alla sede dell’assessorato Regionale dell’Agricoltura mercoledì 29 ottobre ore 10 al Centro Direzionale, per denunciare ancora una volta i gravi ritardi nei pagamenti e l’assenza della giunta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
