Mura Festival la street art dialoga con le comunità e le colora

L’EVENTO. La prima edizione del festival di arte pubblica a Bergamo. Cinque muri hanno preso vita dopo il confronto e la partecipazione delle comunità. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Mura Festival, la street art dialoga con le comunità e le colora

Contenuti che potrebbero interessarti

Libri lungo le Mura. Festival della Lettura organizzato dal Comune di Cascina Oggi incontra Vincenzo Ambriola e Adriano Fabris ?ore 18.30 in Biblioteca Comunale Cascina P. Impastato” per la presentazione del libro “Per un’ecologia dell’intelligenza art - facebook.com Vai su Facebook

Mura Festival, la street art dialoga con le comunità e le colora - Cinque muri hanno preso vita dopo il confronto e la partecipazione delle comunità. Lo riporta ecodibergamo.it

M.UR.A, quando la Street Art rafforza il legame tra spazio pubblico e cittadinanza fotogallery video - Conclusa con grande partecipazione la prima edizione, che ha visto opere murali diventare patrimonio condiviso della città ... Segnala bergamonews.it

Vandalizzate le Mura di Bergamo: “Opera di street art in bella vista, rischio di emulazioni” - Ma nonostante i cartelli che evidenziano il valore storico del monumento, nella zona della cosiddetta “montagnetta” non ... Riporta bergamonews.it