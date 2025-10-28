Multe fino a 500 euro vietato sparare i botti per festeggiare Halloween | firmata l' ordinanza

Cesenatoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli ha firmato un’ordinanza ‘anti-botti’ per la festività di Halloween. Il provvedimento vieta l’utilizzo di materiale esplodente, petardi, castagnole e simili artifici esplodenti e fortemente rumorosi dalle ore 16 del 31 ottobre 2025 fino alle ore 6 del primo. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

