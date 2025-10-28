Multe fino a 500 euro vietato sparare i botti per festeggiare Halloween | firmata l' ordinanza
Il sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli ha firmato un’ordinanza ‘anti-botti’ per la festività di Halloween. Il provvedimento vieta l’utilizzo di materiale esplodente, petardi, castagnole e simili artifici esplodenti e fortemente rumorosi dalle ore 16 del 31 ottobre 2025 fino alle ore 6 del primo. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
«La polizia locale fa le multe, è vero, ma il Comune non corre ai ripari fino a quando non accade qualcosa di grave» - facebook.com Vai su Facebook
La proposta di FdI: stop al velo integrale nei luoghi pubblici, multe fino a 3mila euro - X Vai su X
Cesenatico: niente botti per Halloween, si rischiano fino a 500 euro di multa - Il sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli ha firmato un’ordinanza “anti- Segnala corriereromagna.it
Bici e moto, multa fino a 800 euro se le leghi a un palo - Il Consiglio di Stato conferma multe fino a 800 euro per bici legate ai pali: esplode il dibattito su decoro e mobilità sostenibile. Secondo blitzquotidiano.it
Arriva l’ordinanza sull’acqua Si rischiano multe fino a 500 euro - Non ci sono altre soluzioni con l’emergenza siccità, quindi scatta l’ordinanza contro lo spreco dell’acqua, un bene sempre più prezioso. Lo riporta ilrestodelcarlino.it