Multato per 36 volte vince la causa Il giudice | Il Comune ha agito in malafede

Ilpiacenza.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Doveva ricevere una sola sanzione e non 36, per essere entrato plurime volte nell’area pedonale urbana di Piacenza. Per questo il giudice Antonino Fazio (già protagonista della querelle sul taglio degli alberi in piazza Cittadella) ha accolto il ricorso in appello di un cittadino e condannato il. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

multato 36 volte vinceMultato per 36 volte, vince la causa. Il giudice: «Il Comune ha agito in malafede» - Un cittadino sanzionato per 36 volte per essere entrato nell’area pedonale urbana, le multe notificate tutte insieme dopo settimane. ilpiacenza.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Multato 36 Volte Vince