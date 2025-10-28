Multato per 36 volte vince la causa Il giudice | Il Comune ha agito in malafede
Doveva ricevere una sola sanzione e non 36, per essere entrato plurime volte nell’area pedonale urbana di Piacenza. Per questo il giudice Antonino Fazio (già protagonista della querelle sul taglio degli alberi in piazza Cittadella) ha accolto il ricorso in appello di un cittadino e condannato il. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
News recenti che potrebbero piacerti
Il meteo in Lombardia diventa più preciso: previsioni aggiornate due volte al giorno per ogni comune della regione - facebook.com Vai su Facebook
Multato per 36 volte, vince la causa. Il giudice: «Il Comune ha agito in malafede» - Un cittadino sanzionato per 36 volte per essere entrato nell’area pedonale urbana, le multe notificate tutte insieme dopo settimane. ilpiacenza.it scrive