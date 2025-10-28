Movie Look Addicted | Bugonia i significati dei costumi nel nuovo film con Emma Stone

Dopo aver inebriato gli spettatori di tutto il mondo con La favorita nel 2018, poi con Povere Creature! nel 2023 e infine con Kinds of Kindness nel 2024, Yorgos Lanthimos è tornato sul grande schermo con quello che ha tutte le carte in regola per affermarsi come l’ennesimo, grande successo: per questa inedita quanto ambiziosa avventura il visionario regista greco ha riposto ancora una volta la sua fiducia in Emma Stone, sua musa, rendendola l’enigmatica protagonista di una favola nera contemporanea sull’ipercontrollo e la fragilità del pensiero umano, surreale e profondamente inquietante. Bugonia, così si chiama, è in realtà il remake del cult sudcoreano del 2003 intitolato Save the Green Planet!. 🔗 Leggi su Dilei.it

