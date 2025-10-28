Movie Look Addicted | Bugonia i significati dei costumi nel nuovo film con Emma Stone

Dilei.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo aver inebriato gli spettatori di tutto il mondo con La favorita nel 2018, poi con Povere Creature! nel 2023 e infine con Kinds of Kindness nel 2024, Yorgos Lanthimos è tornato sul grande schermo con quello che ha tutte le carte in regola per affermarsi come l’ennesimo, grande successo: per questa inedita quanto ambiziosa avventura il visionario regista greco ha riposto ancora una volta la sua fiducia in Emma Stone, sua musa, rendendola l’enigmatica protagonista di una favola nera contemporanea sull’ipercontrollo e la fragilità del pensiero umano, surreale e profondamente inquietante. Bugonia, così si chiama, è in realtà il remake del cult sudcoreano del 2003 intitolato Save the Green Planet!. 🔗 Leggi su Dilei.it

movie look addicted bugonia i significati dei costumi nel nuovo film con emma stone

© Dilei.it - Movie Look Addicted: “Bugonia”, i significati dei costumi nel nuovo film con Emma Stone

Approfondisci con queste news

Movie look addicted: le maniche a sbuffo del film Povere Creature! - Sui social, così come nei salotti tra amici e parenti, non si parla davvero di niente altro che dell’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Alasdair Gray diretto da Yorgos Lanthimos: ... Si legge su dilei.it

Movie Look Addicted: “Material Love”, ode ai look di Dakota Johnson nella rom-com anni Novanta - Il momento è finalmente giunto: dopo averne “solo” sentito parlare dal pubblico americano tuttora in fibrillazione, è ora il nostro turno di giudicare l’ultima commedia romantica di Celine Song. Lo riporta dilei.it

Cerca Video su questo argomento: Movie Look Addicted Bugonia