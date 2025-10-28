Motorola presenta moto X70 Air meno di 6 millimetri e batteria ad 4.800 mAh

Motorola Moto X70 Air è il nuovo modello di smartphone ultrasottile presentato dalla compagnia, con specifiche tecniche e listino prezzi.

Motorola presenta il Moto X70 Air con una grande batteria e Snapdragon 7 Gen 4 in un corpo sottile 5,99 mm - Non solo il Moto X70 Air sarà probabilmente più economico dei suoi concorrenti, ma lo smartphone offre anche un ... Da notebookcheck.it

Moto X70 Air: Motorola conferma il prezzo del suo concorrente iPhone Air - Il Moto X70 Air, che sarà lanciato sul mercato globale come Moto Edge 70, è ora disponibile per il pre- notebookcheck.it scrive

Anche Motorola ora ha il suo Air ultrasottile, ma da noi avrà un nome molto più noioso - Motorola presenta in Cina il Moto X70 Air, smartphone ultrasottile con display pOLED da 6,7", Snapdragon 7 Gen 4 e batteria da 4. Segnala smartworld.it