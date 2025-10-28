Motorola Edge 70 si avvicina tra nuove immagini ed etichetta energetica

A pochi giorni dalla presentazione globale, vediamo nuove immagini di Motorola Edge 70 e la sua etichetta energetica per il mercato europeo. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Motorola Edge 70 si avvicina tra nuove immagini ed etichetta energetica

Motorola Edge 70, terza settimana terzo indizio: in palio 300 euro di sconto

TIM 2x1 il risparmio è matematico Motorola edge 60 5G + moto g35 5G a RATE, SENZA ANTICIPO € 10 al mese per 30 mesi #mainframemistretta #mistretta #tim #soloilmegliopervoi

Bonus di lancio di oltre 650 dollari: Motorola conferma ulteriori dettagli sull'Edge 70 ultrasottile e rivela anche i primi benchmark - Le offerte, che ora superano i 650 dollari attraverso diverse offerte di lancio, coincidono con la rivelazione d ...

Motorola Edge 70 supera l'iPhone Air con una batteria al silicio-carbonio e oltre 450 dollari di bonus al lancio - Motorola ha rivelato che lo smartphone Edge 70 supererà Galaxy S25 Edge e iPhone Air in aree cruciali, pur avendo uno spessore inferiore ai 6 mm.

Motorola Edge 70 in nuove immagini trapelate: sì, è sottile! - La famiglia Motorola Edge torna a far parlare di sé con alcuni nuovi render dell'attesissimo Motorola Edge 70, che mostrano più da vicino il design dello smartphone e soprattutto le nuove varianti cro ...