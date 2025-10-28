Motori e solidarietà | biker al fianco dell' associazione sportiva Il sottomarino
Una mattinata di sole, rombi di motori e cuori uniti per una causa che profuma di rinascita. È quanto accaduto domenica 26 ottobre al centro commerciale Forum di Palermo, dove un centinaio di biker — in gran parte Harleysti appartenenti a carabinieri, polizia di Stato e guardia di finanza — si.
