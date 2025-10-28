Motociclista ubriaco si schianta contro un palo
Cerca di immettersi in superstrada, ma è ubriaco e si schianta contro un palo. È successo ad Assisi con la polizia che ha denunciato per guida in stato di ebbrezza un motociclista 60enne. Il fatto è accaduto all'imbocco della Centrale Umbra all’altezza di Assisi. Secondo quanto ricostruito dalla. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
