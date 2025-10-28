Mostriciattoli in festa per Halloween

Per Halloween 2025 il comune di Osnago presenta l'evento “Mostriciattoli in festa”:dolcetti, magie e giochi incantati per cuori allegri e mascherati. L'appuntamento è in programma dal pomeriggio alla prima serata di venerdì 31 ottobre.Alle ore 16.30 nella biblioteca civica Primo Levi si terrà. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

