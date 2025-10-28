Mostra storica - i sentieri della speranza l' Odissea della libertà

Nell'occasione del 80° anniversario della Liberazione (1945-2015) l'associazione pugliese italo polacca presenta una mostra storica: I sentieri della speranza. l'Odissea della libertà.La mostra sarà aperta dal 28 ottobre al 11 novembre 2025 presso la biblioteca Ricchetti a Bari, via Sparano 145. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Inaugurazione della mostra storica di costumi medievali in occasione della 68ma Sagra del Marrone Segnino. L'assessore regionale @giancarlo_righini in visita a Segni insieme al sindaco @silvanomoffaofficial e alle altre autorità intervenute - facebook.com Vai su Facebook

Diocesi: Savona-Noli, fino al 9 giugno è visitabile all’Archivio storico la mostra documentaria “Captivi: speranza di libertà” - Noli sotto il titolo “Al servizio della speranza” e legate alle Giornate di valorizzazione del patrimonio culturale ecclesiastico, promosse dalla ... Si legge su agensir.it

Diocesi: Savona-Noli, prorogata fino al 1° agosto la mostra documentaria “Captivi: speranza di libertà” - La mostra documentaria “Captivi: speranza di libertà”, visitabile presso l’Archivio storico diocesano, è stata prorogata fino al 1° agosto. Come scrive agensir.it

Mostra fotografica: "Il peso della speranza" - L'Amministrazione Comunale di Vico ha organizzato iniziative per la Giornata della Memoria, tra cui l'inaugurazione di una mostra fotografica e incontri con autorità locali e studenti. Segnala lanazione.it