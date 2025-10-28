Mostra i genitali durante l'uscita dei bambini da una scuola | arrestato 72enne di Verona
A Verona, un 72enne è stato arrestato per atti osceni dopo aver mostrato i genitali davanti a una scuola dell’infanzia. Segnalato da una madre, è stato rintracciato su un autobus e fermato dalla polizia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
