Mostra i genitali durante l'uscita dei bambini da una scuola | arrestato 72enne di Verona

Fanpage.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Verona, un 72enne è stato arrestato per atti osceni dopo aver mostrato i genitali davanti a una scuola dell’infanzia. Segnalato da una madre, è stato rintracciato su un autobus e fermato dalla polizia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

