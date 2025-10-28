Mostra e film per l’omaggio a Giuseppe Fava

TODI- Una mostra personale di alcuni disegni e la proiezione di un cortometraggio per conoscere la figura di Giuseppe Fava, il giornalista ucciso dalla mafia il 5 gennaio 1984, del quale ricorrono i 100 anni dalla nascita. È quanto hanno organizzato per la giornata di oggi Unicoop Etruria sez. di Todi (già Coop Centroitalia), in collaborazione con Libera Umbria - Presidio "Giuseppe Fava" di Acquasparta, un’iniziativa pensata soprattutto per il Liceo "Jacopone da Todi" che vi parteciperà con le sue classi quinte: l’obiettivo è quello di far conoscere la poliedrica figura di Giuseppe (Pippo), giornalista, scrittore, drammaturgo, saggista e sceneggiatore che, attraverso la sua instancabile attività, seppe rivelare le trame della criminalità organizzata sul territorio e i suoi tentativi di condizionamento del tessuto sociale ed economico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

