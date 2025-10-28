Mostra degli Esuli al Vittoriano Giuli | Un atto d' amore e un viaggio nel dolore – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 25 ottobre 2025 "Che questa mostra sia, per chi la visiterà, un viaggio nel dolore e insieme un atto d’amore verso l’Italia: un’Italia capace di guardare al proprio passato con onestà e al proprio futuro con gratitudine». Così il ministro della Cultura Alessandro Giuli all’inaugurazione della “Mostra degli Esuli Fiumani, Dalmati e Istriani al Vittoriano. L’esposizione propone un racconto multimediale di immagini e testimonianze che rievoca il dramma delle foibe e l’esodo di oltre 300 mila italiani costretti ad abbandonare la propria terra per preservare la propria identità culturale e storica. 🔗 Leggi su Open.online

