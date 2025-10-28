Mossa a sorpresa della Rai che ha deciso di tagliare il game show nel pre-serale C' entra molto la concorrenza agguerrita de La Ruota della Fortuna

Iodonna.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

S orpresa nel preserale di Rai 1: Affari Tuoi, il popolarissimo game show dei “pacchi” condotto da Stefano De Martino, cambia durata. La Rai ha deciso di accorciare il programma di alcuni minuti per garantire un inizio più puntuale alla programmazione di prima serata, anticipando la chiusura alle 21:30. Un piccolo grande cambiamento che riflette la volontà dell’azienda di “rimettere in ordine” i tempi televisivi e di rispondere alle esigenze del pubblico, sempre più insofferente verso le trasmissioni che si protraggono fino a tarda notte. Stefano De Martino, vita e carriera. guarda le foto Perché Affari Tuoi durerà meno?. 🔗 Leggi su Iodonna.it

mossa a sorpresa della rai che ha deciso di tagliare il game show nel pre serale c entra molto la concorrenza agguerrita de la ruota della fortuna

© Iodonna.it - Mossa a sorpresa della Rai che ha deciso di tagliare il game show nel pre-serale. C'entra molto la concorrenza agguerrita de "La Ruota della Fortuna"

News recenti che potrebbero piacerti

mossa sorpresa rai haAffari Tuoi avrà una nuova anteprima di 3-4 minuti per sfidare La Ruota della Fortuna - La rete ha intenzione di lanciare una nuova anteprima di Affari Tuoi per contrastare il successo de La Ruota della Fortuna su Canale 5. Da novella2000.it

mossa sorpresa rai haGerry Scotti preso alla sprovvista: l’ultima “furbata” di Stefano De Martino lo mette in crisi - Rai 1 introduce una novità in Affari Tuoi per contrastare il successo de La Ruota della Fortuna. Da donnaglamour.it

mossa sorpresa rai haLa mossa a sorpresa di Stefano De Martino che potrebbe mettere fuori gioco Gerry Scotti - La sfida degli ascolti che, da settembre in avanti, va in scena ogni sera nell’access prime time potrebbe avere la svolta decisiva. Secondo rds.it

Cerca Video su questo argomento: Mossa Sorpresa Rai Ha