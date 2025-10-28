S orpresa nel preserale di Rai 1: Affari Tuoi, il popolarissimo game show dei “pacchi” condotto da Stefano De Martino, cambia durata. La Rai ha deciso di accorciare il programma di alcuni minuti per garantire un inizio più puntuale alla programmazione di prima serata, anticipando la chiusura alle 21:30. Un piccolo grande cambiamento che riflette la volontà dell’azienda di “rimettere in ordine” i tempi televisivi e di rispondere alle esigenze del pubblico, sempre più insofferente verso le trasmissioni che si protraggono fino a tarda notte. Stefano De Martino, vita e carriera. guarda le foto Perché Affari Tuoi durerà meno?. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Mossa a sorpresa della Rai che ha deciso di tagliare il game show nel pre-serale. C'entra molto la concorrenza agguerrita de "La Ruota della Fortuna"