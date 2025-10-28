Mosca | attaccare Paesi Nato?Mai pensato

11.05 Mosca ha "ripetutamente affermato di non aver mai avuto e di non avere alcuna intenzione di attaccare alcuno Stato membro della Nato o dell'Ue". Così il ministro degli Esteri russo Lavrov, che ha proseguito: "Siamo pronti a sancirlo nelle future garanzie di sicurezza, ma i leader Ue non vogliono considerarle su una base veramente collettiva". Lavrov ha quindi lamentato: "L'espansione della Nato non si ferma neanche per un minuto, nonostante tutti gli impegni assunti". Mosca non potrà permettere che l'Eurasia diventi "feudo Nato". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

